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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже одиннадцатый день

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже одиннадцатый день Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.
Внутренняя политика
22 декабря 2022 г. 22:19
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже одиннадцатый день

Несмотря на суровые погодные условия, на дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, участники мирной акции протеста скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!" и т.д.

Принимающие участие уже одиннадцатый день в мирной акции протеста экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты демонстрируют стойкость духа и решимость.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası axşam saatlarında da davam edir

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