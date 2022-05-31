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Айнур Софиева: Встречаются случаи принудительной передачи детей под опеку

Айнур Софиева: Встречаются случаи принудительной передачи детей под опеку "За пять месяцев этого года в Госкомитет поступило 110 обращений, связанных с детьми".
Внутренняя политика
31 мая 2022 г. 12:10
Айнур Софиева: Встречаются случаи принудительной передачи детей под опеку

"За пять месяцев этого года в Госкомитет поступило 110 обращений, связанных с детьми".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева сказала на мероприятии, посвященном актуальности вопросов защиты прав детей в семейных конфликтах при процессах медиации, приуроченном к 1 июня – Международному дню защиты детей.

Она отметила, что 54 обращения, поступившие в комитет, были связаны с общением с детьми, 11 обращений касались передачи детей под опеку других родственников: "В ряде случаев выявлена организация принудительной встречи с противоположной стороной и принудительная передача под опеку".

А.Софиева отметила, что при исполнении документов также встречались случаи неправильного оценивания психоэмоционального состояния детей.

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Версия на азербайджанском языке Aynur Sofiyeva: "Uşaqların zorla himayəyə verilməsi hallarına rast gəlinir"

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