Айхан Гаджизаде: Требуем справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии

Азербайджан требует справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии.
Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в Twitter.
"Прошло 30 лет со дня Башлыбельской трагедии. В этот день мы со скорбью вспоминаем всех невинных жертв совершенных Арменией военных преступлений и преступлений против человечности и требуем справедливости для них",- говорится в публикации.
30 years pass since #Bashlibel tragedy, one of the bloodiest massacres committed by #Armenia against #Azerbaijan|is in Kalbajar region of . On this day, we remember all innocent victims of 's war crimes & crimes against humanity with grief & sorrow, & demand justice for them. pic.twitter.com/YMsNYnXFpH