Айхан Гаджизаде: Требуем справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии

Азербайджан требует справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в Twitter.

"Прошло 30 лет со дня Башлыбельской трагедии. В этот день мы со скорбью вспоминаем всех невинных жертв совершенных Арменией военных преступлений и преступлений против человечности и требуем справедливости для них",- говорится в публикации.