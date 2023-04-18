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Айхан Гаджизаде: Требуем справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии

Айхан Гаджизаде: Требуем справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии Азербайджан требует справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии.
Внутренняя политика
18 апреля 2023 г. 12:31
Айхан Гаджизаде: Требуем справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии

Азербайджан требует справедливости для всех жертв Башлыбельской трагедии.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал на своей странице в Twitter.

"Прошло 30 лет со дня Башлыбельской трагедии. В этот день мы со скорбью вспоминаем всех невинных жертв совершенных Арменией военных преступлений и преступлений против человечности и требуем справедливости для них",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan demands justice for all victims of Bashlibel tragedy - Aykhan Hajizada

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