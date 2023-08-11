Айхан Гаджизаде: Представители армянского населения Карабаха нарушили договоренности в последний момент

Представители армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана нарушили все договоренности в последний момент.

Представители армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана нарушили все договоренности в последний момент.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя статью, опубликованную в российской газете "Коммерсант".

По его словам, в последние дни благодаря усилиям международных партнеров была достигнута договоренность об использовании МККК дороги Агдам-Ханкенди для перевозки грузов, а через 24 часа после этого - о дальнейшей интенсификации прохода по Лачынской дороге при посредничестве МККК.

"Наряду с этим, по предложению Азербайджана было согласовано проведение встречи в Евлахе между представителями азербайджанской стороны и армянского населения Карабахского экономического района АР, были приняты все подготовительные логистические меры в этой связи. Вопреки перечисленным шагам, представители армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана нарушили все договоренности в последний момент. Данное деструктивное поведение с их стороны, а также со стороны Армении, которая превратила эту тему в инструмент политической манипуляции, в очередной раз демонстрирует незаинтересованность противоположной стороны в установлении мира и стабильности, и в проведении диалога в этих целях. Кроме того, эти шаги вновь подтверждают необоснованность измышлений о гуманитарной тематике и служат обострению ситуации в регионе", - отметил А.Гаджизаде.