Айгюн Аттар: Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения

10:29

Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, профессор Айгюн Аттар, наблюдавшая за внеочередными парламентскими выборами, прошедшими в Азербайджане 1 сентября.

Она также сказала, что активность женщин среди избирателей является показателем демократии и демонстрирует, что в Азербайджане нет гендерной дискриминации.