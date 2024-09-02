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Айгюн Аттар: Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения

Айгюн Аттар: Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения 10:29
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 11:14
Айгюн Аттар: Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения

Большое количество женщин-кандидатов на парламентских выборах в Азербайджане заслуживает одобрения.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана, член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции, профессор Айгюн Аттар, наблюдавшая за внеочередными парламентскими выборами, прошедшими в Азербайджане 1 сентября.

Она также сказала, что активность женщин среди избирателей является показателем демократии и демонстрирует, что в Азербайджане нет гендерной дискриминации.

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Версия на английском языке Aygun Attar commends strong presence of women among candidates in Azerbaijan's parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Aygün Attar: Parlament seçkilərində qadın namizədlərin sayının çoxluğu təqdirəlayiq haldır

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