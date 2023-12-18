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Айгюн Алиева: Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности

Айгюн Алиева: Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности Выбор Азербайджана местом проведения COP29 связан с наличием современной инфраструктуры и безопасностью.
Внутренняя политика
18 декабря 2023 г. 15:43
Айгюн Алиева: Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности

Выбор Азербайджана местом проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) связан с наличием современной инфраструктуры и безопасностью.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева сказала в ходе обсуждений с участием представителей гражданского общества важности мероприятия COP29, которое пройдет в Азербайджане в следующем году.

A.Алиева отметила, что Азербайджан стал одной из самых безопасных стран, особенно после проведения антитеррористических мероприятий: "Конечно, это привлекает всеобщее внимание".

Она подчеркнула, что Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности, поэтому COP29 пройдет в нашей стране плодотворно.

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Версия на английском языке Aygun Aliyeva: Entrusting COP29 to Azerbaijan is related to security
Версия на азербайджанском языке Aygün Əliyeva: "COP29-un Azərbaycana həvalə edilməsi təhlükəsizliklə bağlıdır"

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