Айгюн Алиева: Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности

Выбор Азербайджана местом проведения COP29 связан с наличием современной инфраструктуры и безопасностью.

Выбор Азербайджана местом проведения 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) связан с наличием современной инфраструктуры и безопасностью.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева сказала в ходе обсуждений с участием представителей гражданского общества важности мероприятия COP29, которое пройдет в Азербайджане в следующем году.

A.Алиева отметила, что Азербайджан стал одной из самых безопасных стран, особенно после проведения антитеррористических мероприятий: "Конечно, это привлекает всеобщее внимание".

Она подчеркнула, что Азербайджан проводит серьезную работу по обеспечению экологической безопасности, поэтому COP29 пройдет в нашей стране плодотворно.