Айгюн Алиева: В первые годы независимости Азербайджана сотрудничество НПО и госорганов было затруднено

В первые годы независимости Азербайджана существовали значительные проблемы в налаживании совместной работы между неправительственными организациями (НПО) и государственными органами.

В первые годы независимости Азербайджана существовали значительные проблемы в налаживании совместной работы между неправительственными организациями (НПО) и государственными органами.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева на конференции "Фактор победившего лидера: растущий авторитет нашей страны в мире и новые реалии".

Мероприятие было организовано совместно Исполнительной властью Низаминского района и Низаминской районной организацией партии "Ени Азербайджан".

Айгюн Алиева также отметила, что в 2024 году Азербайджан впервые стал хозяином такого масштабного мероприятия, как COP29. Она подчеркнула, что по числу участников НПО заняли второе место после государственных делегаций: "В рамках COP29 нашу страну посетили около 10 тысяч представителей НПО. Президент страны также обратил внимание на это событие в своем интервью. Однако, даже в рамках такого значимого мероприятия определенные силы продолжали распространять клеветнические высказывания. Многие из них были связаны с тем, что Азербайджан - нефтяная страна".

По словам А.Алиевой, глава государства достойно ответил на необоснованную критику, заявив, что Азербайджан не только нефтяная страна, но и первое в мире государство, где нефть добывалась промышленным способом: "Даже Нобелевская премия, о которой так гордо говорят критики, во многом финансировалась азербайджанской нефтью. Без нефти мировая цивилизация выглядела бы совершенно иначе. Однако Азербайджан успешно интегрируется в сферу альтернативной энергетики и превращает освобожденные от 30-летней оккупации земли в зону с нулевыми выбросами".