Айгюн Алиева: В настоящее время от минного террора страдают более 60 стран

В настоящее время более 60 стран страдают от минного террора и неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время более 60 стран страдают от минного террора и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева заявила журналистам на международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития" в Баку.

По ее словам, Азербайджан находится в числе этих стран: "Эта проблема не теряет своей актуальности. Мы хотим привлечь внимание международной общественности".

Обратившись к международным организациям, А.Алиева призвала поддержать эту инициативу.