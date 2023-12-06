О нас

Айгюн Алиева: В настоящее время от минного террора страдают более 60 стран

Айгюн Алиева: В настоящее время от минного террора страдают более 60 стран В настоящее время более 60 стран страдают от минного террора и неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 12:44
Айгюн Алиева: В настоящее время от минного террора страдают более 60 стран

В настоящее время более 60 стран страдают от минного террора и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева заявила журналистам на международном форуме "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития" в Баку.

По ее словам, Азербайджан находится в числе этих стран: "Эта проблема не теряет своей актуальности. Мы хотим привлечь внимание международной общественности".

Обратившись к международным организациям, А.Алиева призвала поддержать эту инициативу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке More than 60 countries suffering from mine terrorism and unexploded ordnance
Версия на азербайджанском языке Dünyada 60-dan çox ölkə mina terrorundan və partlamamış sursatlardan əziyyət çəkir

Самое читаемое

Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi