Айгюн Алиева: НПО очень активны по теме возвращения в Западный Азербайджан

Айгюн Алиева: НПО как никогда активны по теме возвращения в Западный Азербайджан

Активность неправительственных организаций (НПО) по вопросу "Возвращение в Западный Азербайджан" сейчас как никогда высока.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на брифинге по проектам, реализуемым по вопросу "Возвращения в Западный Азербайджан".

По ее словам, уже три года эта тема является одним из приоритетных направлений грантовых конкурсов Агентства:

"За этот период 50 НПО в связи с соответствующими положениями "Концепции по обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из территории нынешней Армении – Концепции возвращения" поддержаны 54 инициативы. За отчетный период азербайджанские НПО поднимали вопросы по этой теме на международных платформах – на различных заседаниях ООН, ОБСЕ, в зарубежных странах, открывали общественные обсуждения, организовывали параллельные мероприятия. В целом, эти мероприятия охватывали такие страны, как США, Бельгия, Испания, Румыния, Польша, Турция, Узбекистан, Казахстан".

А.Алиева отметила, что грантовый конкурс Агентства в 2025 году поддержал еще 51 проект НПО по теме "Возвращение в Западный Азербайджан: материальное и культурное наследие и права".

"В течение года на эту тему пройдут десятки конференций, выставок и различных мероприятий в международных организациях, Европе и регионах тюркского мира", - добавила она.





