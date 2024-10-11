Айдын Сафиханлы: Вооруженные конфликты в мире негативно сказываются на правах женщин

17:37

Вооруженные конфликты в различных частях мира оказывают негативное воздействие на права женщин.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Айдын Сафиханлы на 10-й пленарной сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению, посвященной вопросам искоренения насилия в отношении женщин и обеспечения гендерного равенства.

Руководитель аппарата отметил, что в результате политики оккупации и этнической чистки, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, права женщин были грубо нарушены.

"В ходе Первой Карабахской войны без вести пропали около 4 тыс. азербайджанцев, из них 267 женщин. Во время Второй Карабахской войны в результате обстрелов густонаселенных городов и других населенных пунктов Азербайджана было много жертв среди мирного населения, включая женщин и детей", - сказал он.