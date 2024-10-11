О нас

Айдын Сафиханлы: Вооруженные конфликты в мире негативно сказываются на правах женщин

Айдын Сафиханлы: Вооруженные конфликты в мире негативно сказываются на правах женщин 17:37
Внутренняя политика
11 октября 2024 г. 18:20
Айдын Сафиханлы: Вооруженные конфликты в мире негативно сказываются на правах женщин

Вооруженные конфликты в различных частях мира оказывают негативное воздействие на права женщин.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Айдын Сафиханлы на 10-й пленарной сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению, посвященной вопросам искоренения насилия в отношении женщин и обеспечения гендерного равенства.

Руководитель аппарата отметил, что в результате политики оккупации и этнической чистки, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, права женщин были грубо нарушены.

"В ходе Первой Карабахской войны без вести пропали около 4 тыс. азербайджанцев, из них 267 женщин. Во время Второй Карабахской войны в результате обстрелов густонаселенных городов и других населенных пунктов Азербайджана было много жертв среди мирного населения, включая женщин и детей", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armed сonflicts worldwide negatively impact women's rights, says Aydin Safikhanli
Версия на азербайджанском языке Aydın Səfixanlı: Silahlı münaqişələr qadın hüquqlarına ciddi təsir göstərir

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi