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Айдын Керимов: Завершается подготовка генплана восстановительных работ в Дашалты

Айдын Керимов: Завершается подготовка генплана восстановительных работ в Дашалты В настоящее время в Шуше продолжается строительство дорог, инфраструктуры по энерго-, водоснабжению, обеспечению теплом и другие работы.
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 12:28

В настоящее время в Шуше продолжается строительство дорог, инфраструктуры по энерго-, водоснабжению, обеспечению теплом и другие работы.

Как сообщает Report из города Шуша, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на конференции, проходящем в этом городе.

Рассказав о жилищном строительстве, Айдын Керимов отметил, что помимо этого в процессе строительства находятся школа и больница.

Айдын Керимов также рассказал о туристическом потенциале села Дашалты, которое также восстанавливается.

По его словам, подготовка генерального плана реконструкции и восстановительных работ в селе Дашалты находится на конечном этапе: "После того, как план будет готов, в селе начнутся работы по реконструкции".
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