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Айдос Сарым: Граждане Азербайджана понимали историческую значимость этих выборов

Айдос Сарым: Граждане Азербайджана понимали историческую значимость этих выборов Выборы в Азербайджане впервые проходили в условиях полного восстановления суверенитета, что в свою очередь воодушевило граждан к активному участию в голосовании.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 10:18
Айдос Сарым: Граждане Азербайджана понимали историческую значимость этих выборов

Выборы в Азербайджане впервые проходили в условиях полного восстановления суверенитета, что в свою очередь воодушевило граждан к активному участию в голосовании.

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации наблюдателей от парламента Казахстана Айдос Сарым на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

По его словам, на всех участках строго соблюдались обязательные процедуры голосования. Наблюдатели, с которыми я успел поговорить, никаких нарушений не зафиксировали, подчеркнул Сарым.

"Я лично был свидетелем того, что почти на всех участках были большие очереди, то есть население участвовало в выборах с большим энтузиазмом. Полагаю, что граждане Азербайджана понимали историческую значимость, важность этих выборов", - сказал он.

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Версия на английском языке Aidos Sarym: Citizens of Azerbaijan understood historic significance of these elections
Версия на азербайджанском языке Aydos Sarım: “Azərbaycan vətəndaşları bu seçkilərin tarixi əhəmiyyətini başa düşürdülər”

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