Айдос Сарым: Граждане Азербайджана понимали историческую значимость этих выборов

Выборы в Азербайджане впервые проходили в условиях полного восстановления суверенитета, что в свою очередь воодушевило граждан к активному участию в голосовании.

Выборы в Азербайджане впервые проходили в условиях полного восстановления суверенитета, что в свою очередь воодушевило граждан к активному участию в голосовании.

Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации наблюдателей от парламента Казахстана Айдос Сарым на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

По его словам, на всех участках строго соблюдались обязательные процедуры голосования. Наблюдатели, с которыми я успел поговорить, никаких нарушений не зафиксировали, подчеркнул Сарым.

"Я лично был свидетелем того, что почти на всех участках были большие очереди, то есть население участвовало в выборах с большим энтузиазмом. Полагаю, что граждане Азербайджана понимали историческую значимость, важность этих выборов", - сказал он.