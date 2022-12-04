Ахмед Обалы посетил Худаферинский мост

Национальный активист Южного Азербайджана, руководитель Телевидения Южного Азербайджана (GünazTV) Ахмед Обалы совершил визит в Джабраил.

Национальный активист Южного Азербайджана, руководитель Телевидения Южного Азербайджана (GünazTV) Ахмед Обалы совершил визит в Джебраил.

Как сообщает карабахское бюро Report, в рамках визита Ахмед Обалы посетил Худаферинский мост на берегу реки Араз.

Он отметил, что Худаферинский мост был построен не для того, чтобы разделить азербайджанский народ и не для того, чтобы отделить одну сторону Араза от другой:

"Этот мост соединяет правый и левый берега реки. Однако я сожалею, что он до сих пор известен как мост тоски. Но, несмотря на это, теперь вот-вот получит название - мост Единства".