Ахмед Исмаилов: Субъектам медиа будут созданы все условия для освещения выборов

Для субъектов медиа, которые будут участвовать в освещении выборов, будут созданы все необходимые условия.

Для субъектов медиа, которые будут участвовать в освещении выборов, будут созданы все необходимые условия.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на совещании, посвященном возможностям предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на внеочередных парламентских выборах.

Он отметил, что в целях дальнейшего совершенствования свободной деятельности и повышения уровня осведомленности субъектов медиа агентство сотрудничает с Центральной избирательной комиссией.