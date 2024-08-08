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Ахмед Исмаилов: Субъектам медиа будут созданы все условия для освещения выборов

Ахмед Исмаилов: Субъектам медиа будут созданы все условия для освещения выборов Для субъектов медиа, которые будут участвовать в освещении выборов, будут созданы все необходимые условия.
Внутренняя политика
8 августа 2024 г. 12:11
Ахмед Исмаилов: Субъектам медиа будут созданы все условия для освещения выборов

Для субъектов медиа, которые будут участвовать в освещении выборов, будут созданы все необходимые условия.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на совещании, посвященном возможностям предвыборной агитации и основам деятельности субъектов медиа на внеочередных парламентских выборах.

Он отметил, что в целях дальнейшего совершенствования свободной деятельности и повышения уровня осведомленности субъектов медиа агентство сотрудничает с Центральной избирательной комиссией.

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Версия на английском языке Media outlets to have full support for election coverage in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov: Seçkilərin işıqlandırılmasında iştirak edən media subyektlərinə lazımi şərait yaradılıb

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