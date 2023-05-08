Ахмед Исмаилов: Общенациональный лидер всегда высоко ценил труд журналистов

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу СМИ, труд журналистов.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу СМИ, труд журналистов.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов на конференции на тему "Медийная политика общенационального лидера Гейдара Алиева и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Освещение исключительной и незаменимой деятельности великого лидера в области строительства независимого государства, являясь главной темой азербайджанских СМИ, составило живую летопись истории нашей государственности. Освобождение наших земель от оккупации благодаря решимости и политической воле президента Ильхама Алиева, превращение нашей страны в ведущее государство региона, дальнейшее распространение идеологии азербайджанства - это торжество идей Гейдара Алиева. Вернувшийся к власти в 1993 году по настойчивому требованию народа общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы истории независимости Азербайджана. Именно в этот период были сформированы механизмы государственного управления, наша страна как независимое государство успешно интегрировалась в международное сообщество", - сказал он.