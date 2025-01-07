Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф"

Ахмед Ахмедзаде награжден орденом "Шараф".

Ахмед Джума оглу Ахмедзаде награжден орденом "Шараф".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжением А.Ахмедзаде был награжден орденом “Шараф” за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике.

Ахмед Ахмедзаде занимал должность председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с 2006 по 2021 год. В апреле 2021 года он был назначен советником премьер-министра Али Асадова. В октябре 2024 года переведен на должность помощника премьер-министра.