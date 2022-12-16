Агентство поддержки НПО Азербайджана направило обращение международным организациям в связи с незаконной эксплуатацией наших природных ресурсов

Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики направил обращение международным организациям и зарубежным неправительственным организациям.

Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики направил обращение международным организациям и зарубежным неправительственным организациям.

Report представляет данное обращение:

"Доводим до Вашего сведения, что в результате обсуждений, проведенных с командованием российского миротворческого контингента и группой в составе специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственной службы по вопросам недвижимости при Министерстве экономики и Закрытого акционерного общества «АзерГолд» 3 и 7 декабря 2022 года, достигнута договоренность о проведении предварительного мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, а также экологических и других последствий, вытекающих из этого.

Однако командование миротворцев грубо нарушило договоренность, достигнутую 10 декабря 2022 года, и создало препятствие проведению мониторинга, в связи с чем мониторинг не состоялся.

Неправительственные организации, экологи и активисты гражданского общества Азербайджана в знак протеста против этих действий российских миротворцев, а также незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов нашей страны, особенно месторождений золота и меди, и совершения экологического терроризма на этих территориях, уже 5-й день проводит мирную акцию на дороге Ханкенди-Лачин.

Требование участников акции совершенно простое: положить конец незаконной эксплуатации и разграблению природных богатств Азербайджана; остановить экологический терроризм, совершаемый на этих территориях, и создать условия для мониторинга этих территорий!

Кроме того, 14 декабря в результате подрыва на мине, закопанной под землей на территории Кельбаджара, освобожденной от оккупации, совершенной вооруженными силами Армении, были ранены 7 наших соотечественников и погиб 1 военнослужащий, что привело к расширению требований участников акции.

В настоящее время НПО страны требуют прекращения незаконной перевозки оружия и боеприпасов и военных формирований на суверенную территорию Азербайджана по Лачинской дороге из Армении, вывоза наших национальных ресурсов из страны, и минного терроризма.

К сожалению, Армения и армянское лобби намеренно пытаются исказить характер мирной акции азербайджанских НПО, ввести в заблуждение международную общественность, чтобы избежать ответственности, и ведут кампанию лжи и клеветы о событиях, произошедших на дороге Ханкенди-Лачин.

Политическое руководство Армении и армянские сепаратисты посылают ложные обращения к международным организациям и зарубежным странам о том, что якобы участники акции, блокируя Лачинскую дорогу, и останавливая подачу природного газа, организовывают блокаду армян, проживающих в Ханкенди и прилегающих районах, подвергая их гуманитарной катастрофе или этническим чисткам.

Мы со всей ответственностью заявляем, что эти сведения не имеют под собой никаких оснований, все они ложь и клевета.

В ответ на эту ложь также доводим до Вашего сведения, что НПО и экологи не создавали никаких ограничений на свободное передвижение транспорта и людей по лачинской дороге, наглядным примером чего является свободное передвижение машин российских миротворцев и гуманитарных грузов.

Нет проблем с обеспечением проживающих в Карабахе армян природным газом и продуктами питания, как они сами сегодня признают это. Кроме того, Азербайджанское государство заявило, что готово удовлетворить все потребности граждан армянского происхождения, проживающих на этой территории.

Такая необоснованная реакция политического руководства Армении на законные требования НПО, защищаемые гражданским и международным гуманитарным правом, такие как прекращение незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и экологического терроризма и проведение мониторинга на этих территориях, а также попытка манипулировать международным общественным мнением неприемлема, а организация такой кампании очернения свидетельствует об их намерении уйти от ответственности.

Мы считаем, что Армения должна отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану, выполнить все пункты Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, в частности вывести остатки своих незаконных вооруженных сил из Азербайджана, прекратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов и положить конец экологическому терроризму.

Как Наблюдательный совет Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики, мы обращаемся ко всем международным организациям, НПО зарубежных стран, занимающимся охраной окружающей среды и экологии, в том числе армянским НПО, и призываем их поддержать обоснованные требования, выдвинутые НПО Азербайджана".

Документ подписали:

Гулиев Азай Аждар оглу – председатель Наблюдательного совета, председатель Общественного объединения "Центр международного сотрудничества"

Аллахверенов Азер Керим оглу - член Наблюдательного совета, председатель Общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив"

Искендеров Исраил Иса оглу - член Наблюдательного совета, председатель Общественного объединения Содействие социальному развитию Ümid

Ибрагимов Заур Ибрагим оглу - член Наблюдательного совета, председатель Общественного объединения Центр социально-экономических исследований "Приоритет"

Мехтиев Нуреддин Сафтар оглы - член Наблюдательного совета, председатель Молодежного общественного объединения информационно-коммуникационных технологий "Виртуальный Карабах"

Оруджов Ильгар Наджибеддин оглу - член Наблюдательного совета, председатель Общественного объединения "Азербайджанское общество молодых ученых, докторантов и магистров"

Сафарова Гюнель Магеррам гызы - член Наблюдательного совета, председатель Общественного объединения исследования и развития Vətəndaş.