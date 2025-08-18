Агентство: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1362,7 га

На освобожденных от оккупации территориях с 11 по 17 августа обнаружено и обезврежено 30 противотанковых, 153 противопехотные мины, 673 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 362,7 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.