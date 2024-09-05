Агентство господдержки НПО призывает неправительственные организации соблюдать требования законодательства

09:49

В последнее время наблюдается ситуация, когда ряд НПО учреждают собственные ордена и медали и награждают ими различных лиц, особенно членов семей шехидов, должностных лиц и государственных служащих.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства государственной поддержки НПО.

В заявлении отмечается, что согласно статье 3 закона "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", орден и медаль - это государственная награда, вручаемая государством гражданам за особые заслуги. Кроме этого согласно закону, ордена и медали не могут быть учреждены другими нормативно-правовыми актами.

"Призываем общественность быть бдительной, а НПО, занимающиеся такой деятельностью, воздержаться от запрещенной законом действий и осознать юридическую ответственность за это", - отмечается в заявлении.