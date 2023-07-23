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Агентство "Анадолу" провело тренинг на тему "Военная журналистика"

Агентство "Анадолу" провело тренинг на тему "Военная журналистика" В рамках Шушинского глобального медиаформа агентство "Анадолу" провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика".
Внутренняя политика
23 июля 2023 г. 15:27
Агентство Анадолу провело тренинг на тему Военная журналистика

В рамках Шушинского глобального медиаформа агентство "Анадолу" провело тренинг для тележурналистов на тему "Военная журналистика".

Как передает Report, директор Академии агентства "Анадолу" Джахангир Ишбилир рассказал о своем опыте защиты журналистов, выполняющих свои обязанности.

Он отметил, что репортер, занимающийся военной журналистикой, помимо подготовки информации должен хорошо знать и самооборону.

Директор академии проинформировал об оказании первой медицинской помощи при происшествии, быстрой езде на автомобиле, ряде гибких физических действий, использовании противогазов, действиях при взрывах.

"Знание языка, карт и культуры областей, в которых вы находитесь, является обязательным. Вам может понадобиться первая помощь при травмах. Но психологическая устойчивость также играет важную роль", - сказал он.

Ишбилир также дал свои рекомендации представителям СМИ: "Знакомство с кибертехнологиями и дистанционно управляемым оружием может помочь предотвратить какие-либо ошибочные шаги. По этой причине у журналистов должна быть полная информация о местах, куда они едут, вплоть до применяемого оружия".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Forumu çərçivəsində "Anadolu" Agentliyi tərəfindən "Hərbi jurnalistika" mövzusunda təlim keçirilib

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