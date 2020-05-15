Афган Нагиев освобожден от занимаемой должности

Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики по международным связям, генерал-лейтенант Афган Вели оглу Нагиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал 15 мая соответствующее распоряжение.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных 13 мая Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой, были пресечены незаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (ГПС).

По факту возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре уголовного дела заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица были задержаны в качестве подозреваемых.