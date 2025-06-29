Адвокат: В ходе рейда ФСБ под предлогом "обыска" были грубо нарушены права человека

В ходе рейда ФСБ России в доме граждан азербайджанского происхождения в Екатеринбурге под предлогом "обыска" были грубо нарушены права человека.

В ходе рейда ФСБ России в доме граждан азербайджанского происхождения в Екатеринбурге под предлогом "обыска" были грубо нарушены права человека.

Об этом Report сказал известный адвокат, руководитель Адвокатской конторы № 28 Хикмет Алиев.

По его словам, силовики, будучи представителями власти, нарушили основные права человека – право на жизнь и право не подвергаться пыткам.

"Нельзя забывать, что ведение уголовного дела или проведение следствия ни в коем случае не может служить основанием для лишения человека жизни или применения к нему физических и психологических пыток. Правоохранительные меры должны осуществляться в рамках закона, с уважением к человеческому достоинству и на основе принципа верховенства права", - сказал юрист.

Он констатировал, что помимо нарушения юридических процедур, наблюдались случаи жестокого обращения и насилия, носящие признаки дискриминации по этническому признаку.

"Случай должен рассматриваться не только как правовое нарушение, но и как неприемлемое явление в этической, гуманитарной и политической плоскости. Считаю, что этот вопрос не должен ограничиваться только индивидуальной ответственностью, но также должен серьезно оцениваться в контексте межгосударственных отношений. Обоснованная обеспокоенность, выраженная азербайджанской стороной по этому вопросу, должна быть принята во внимание, в отношении ответственных лиц должны быть немедленно приняты правовые меры, а пострадавшим семьям должна быть обеспечена юридическая и психологическая поддержка", - добавил Х.Алиев.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.