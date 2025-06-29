Адвокат: Россия грубо нарушила свои обязательства по защите прав человека

Россия грубо нарушила свои обязательства, связанные с членством в Комитете по правам человека ООН.

Россия грубо нарушила свои обязательства, связанные с членством в Комитете по правам человека ООН.

Об этом в своем комментарии Report заявил адвокат Расул Джафаров.

Он отметил, что и Азербайджан, и Россия являются членами Комитета по правам человека ООН:

"У России есть обязательства, связанные с членством в этом комитете, которые, к сожалению, грубо нарушены. Во время этого инцидента подверглись давлению как граждане Азербайджана, так и этнические азербайджанцы, являющиеся гражданами России. Обе страны являются участниками международного пакта "О гражданских и политических правах", в котором предусмотрены запрет пыток, право на жизнь и другие обязательства. Лица, чьи права были нарушены, могут обратиться в различные организации ООН, которые принимают соответствующие решения по правам человека, а затем направляют их государствам для исполнения. Здесь также могут быть вопросы о выплате компенсации за нарушения и другие. Также существует Конвенция ООН против пыток. В ее рамках создан Комитет против пыток, куда можно подать жалобу на пытки и бесчеловечное обращение. Лица, подвергшиеся пыткам в России, могут обратиться в этот комитет".

Р.Джафаров также отметил, что Россия вышла из юрисдикции Европейского суда, однако Азербайджан принял юрисдикцию Европейской конвенции. По мнению юриста, азербайджанцы, подвергшиеся пыткам в ходе событий в Екатеринбурге, могут обратиться в Европейский суд. По его словам, при обращении в комитеты ООН можно ссылаться на решение Европейского суда как на международный документ.

"Россия в последнее время серьезно нарушает свои обязательства по защите прав человека. Для этих нарушений приводятся различные предлоги. Если РФ не берет на себя обязательства, принятые международными документами, то должны быть применены соответствующие санкции. Это могут быть экономические рестрикции, а также приостановление членства страны в какой-либо международной организации", - подытожил Р.Джафаров.