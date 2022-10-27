Адресные таблички на зданиях будут считаться государственной собственностью

Адресные таблички, размещенные на строительных объектах, финансируемых за счет государственных средств, будут считаться государственной собственностью.

Адресные таблички, размещенные на строительных объектах, финансируемых за счет государственных средств, будут считаться государственной собственностью.

Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "Об утверждении Правил ведения адресного реестра и присвоения адресов объектам недвижимости в Азербайджанской Республике".

Согласно новому пункту, адресные таблички, размещенные на строительных объектах, финансируемых за счет государственных средств, будут считаться государственной собственностью. Лица, виновные в умышленном уничтожении или повреждении адресных табличек, будут нести ответственность в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.