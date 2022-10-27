Адресные таблички на зданиях будут считаться государственной собственностью

Адресные таблички, размещенные на строительных объектах, финансируемых за счет государственных средств, будут считаться государственной собственностью.
Как сообщает Report, это нашло отражение в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указ "Об утверждении Правил ведения адресного реестра и присвоения адресов объектам недвижимости в Азербайджанской Республике".
Согласно новому пункту, адресные таблички, размещенные на строительных объектах, финансируемых за счет государственных средств, будут считаться государственной собственностью. Лица, виновные в умышленном уничтожении или повреждении адресных табличек, будут нести ответственность в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.