АДП в сентябре ​проведет съезд

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская демократическая партия (АДП) в сентябре этого года проведет съезд.

Об этом Report сообщил председатель АДП Сардар Джалалоглу.

Он отметил, что после завершения месяца Рамазан начнутся подготовительные работы к съезду: "Будет создан организационный комитет по подготовке к съезду, после чего определится время проведения съезда".

С.Джалалоглу заявил, что вновь выдвинет свою кандидатуру на пост председателя АДП: "Я бы хотел, чтобы было много кандидатов на пост председателя партии. Я не из тех людей, кто действует во имя формальной демократии. Я не могу согласиться с разрушением АДП. Естественно, председателя партии изберет съезд".