Администрация президента: За последние два года 500 сотрудников Таможенного комитета были привлечены к ответственности

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Государственном таможенном комитете за последние два года 500 сотрудников были привлечены к ответственности, 84 сотрудника отстранены от занимаемой должности.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента (АП) Азербайджанской Республики Сулейман Исмаилов.

Он отметил, что уменьшение числа обращений и жалоб по деятельности налоговых и таможенных органов связано с существованием прозрачности в этой сфере и повышением требований к сотрудникам.