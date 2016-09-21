Администрация президента обнародовала причины неотправки проекта Акта референдума в Венецианскую комиссию

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Есть причины неотправки проекта Акта референдума в Венецианскую комиссию. Проект изменений в Конституцию не предоставляет президенту дополнительных полномочий. Главным является организация работы исполнительного органа, изменения связаны с этим".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом вопросов законодательства и правовой экспертизы Администрации президента Азербайджана Шахин Алиев на пресс-конференции в связи с негативным заключением Венецианской комиссии относительно референдума в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года.

Ш.Алиев заявил, что азербайджанское правительство не считает, что изменения носят важный характер: "По этой причине мы не отправили проект Акта референдума в Венецианскую комиссию".