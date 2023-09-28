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Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян

Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и создания им возможностей пользоваться покровительством Азербайджанского государст
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 16:43
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
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С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в азербайджанское общество, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджанской Республики.

В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация лиц, проживающих в Карабахском экономическом районе. Прием обращений и процесс регистрации будут осуществляться в электронном порядке Государственной миграционной службой посредством созданного с этой целью специального портала с обеспечением максимального удобства обращающихся лиц и доступности информации.

Предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей.

Администрация Президента Азербайджанской Республики доводит до внимания, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи (телефон, WhatsApp, электронная почта).

Номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

Адрес электронной почты: [email protected]

В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.

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Версия на английском языке Presidential Administration of Azerbaijan: Armenians living in Karabakh will be registered
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan PA: "Qarabağda yaşayan ermənilərin qeydiyyatı aparılacaq"

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