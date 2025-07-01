Адалят Гасанов: Экспертиза тел братьев Сафаровых выявила наличие обширных внутренних гематом

Экспертиза тел братьев Зиядина и Гусейна Сафаровых, убитых в российском городе Екатеринбурге, выявила наличие внутренних гематом от ударов тупым предметом.

Экспертиза тел братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых, убитых в российском городе Екатеринбурге, выявила наличие внутренних гематом от ударов тупым предметом.

Как сообщает Report, об этом заявил главный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Адалят Гасанов, комментируя результаты судебно-медицинской экспертизы тел братьев.

По его словам, во время обследования также были обнаружены двусторонние смещенные переломы ребер: "В результате смещения переломов легкие были повреждены. Также отмечено наличие кровоизлияний между ребрами. Кроме того, имелись обширные кровоизлияния в диафрагме".

Гасанов отметил, что экспертиза не обнаружила следов воздействия острым предметом или огнестрельного ранения на телах убитых братьев.