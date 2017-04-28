Абид Шарифов: Я не очень разговорчив

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Если честно, я не очень разговорчив. Как человек, пришедший с производства, являюсь сторонником конкретной работы".

Как сообщает Report, об этом на передаче QəbuldASAN на ASAN radio сказал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

"Возможно, некоторые не согласятся со мной. И раньше, я выступал на телеканалах крайне редко. Я выхожу в эфир в особых случаях, лишь когда нужно информировать людей. Хотелось бы, чтобы подобных случаев было как можно меньше. Раньше в основном я выступал при землетрясениях и авариях", - заявил заместитель премьер-министра, касаясь нечастого выступления в СМИ.

Он отметил, что сейчас в Азербайджане царят стабильность и спокойствие: "Поэтому затрагиваемых вопросов достаточно. В то же время, очень жаль, что на сегодняшний день очень мало возможностей выходить на телеканалы, радиостанции и выступать в печати".