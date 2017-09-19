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    Заместитель премьер-министра: Работы по реконструкции канализационной системы Баку должны завершиться в течение одного месяца

    Работа должна быть завершена до конца следующего месяца, чтобы зимой люди не испытывали затруднения во время дождей и снега© Report/ Elshan Baba

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Работы по реконструкции канализационной системы Баку должны завершиться в течение месяца".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

    По его словам, для завершения этих работ в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" было выделено 12 млн манатов: "9 конкретных проектов были проанализированы, согласованы с соответствующими структурами".

    "Работа должна быть завершена до конца следующего месяца, чтобы зимой люди не испытывали затруднения во время дождей и снега", - добавил заместитель премьер-министра.

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