 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Абид Шарифов: Дома в ополневой зоне на Баилове нужно снести

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "На Баилове переселены 97 семей. Шесть домов, из которых были переселены люди, разрушились. Если бы мы вовремя не переселили людей, стали бы свидетелями тяжелых последствий".


    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

    По его словам, вопрос выплаты компенсаций 97 семьям следует решить: 

    "На указанной территории на Баилове проводить строительные работы нельзя. Эти дома нужно снести. Здесь следует проводить только работы по благоустройству".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi