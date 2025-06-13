О нас

Абель Магеррамов: Нахчыван может стать координационным центром возвращения в Западный Азербайджан

Абель Магеррамов: Нахчыван может стать координационным центром возвращения в Западный Азербайджан Абель Магеррамов: Нахчыван может стать координационным центром возвращения в Западный Азербайджан
Внутренняя политика
13 июня 2025 г. 17:33
Абель Магеррамов: Нахчыван может стать координационным центром возвращения в Западный Азербайджан

Нахчыван может стать в будущем координационным центром возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал журналистам председатель общины Амасийского района Общины Западного Азербайджана, академик Абель Магеррамов в рамках конференции "Западный Азербайджан: история, культура и большое возвращение", проходящей в Нахчыване.

Он отметил, что сегодня уже во всех регионах Азербайджана проводятся общественно-политические мероприятия, связанные с концепцией возвращения в Западный Азербайджан: "Наш народ поддерживает идею президента о возвращении в Западный Азербайджан, и этот вопрос уже стал национальным, частью государственной идеологии. Идея, поддерживаемая народом, обязательно должна быть реализована".

По его словам, проведение в последнее время в Нахчыванской АР подобных мероприятий имеет особое значение: "Этот регион исторически был тесно связан с Иреваном. Мы считаем, что координационным центром процесса возвращения в Западный Азербайджан в будущем может стать Нахчыванская АР. Потому как именно Нахчыван является ближайшим местом к Западному Азербайджану, Иревану, Гёйче и другим регионам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Abel Məhərrəmov: Qərbi Azərbaycana qayıdışın koordinasiya mərkəzi gələcəkdə Naxçıvan ola bilər

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi