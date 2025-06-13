Абель Магеррамов: Нахчыван может стать координационным центром возвращения в Западный Азербайджан

Абель Магеррамов: Нахчыван может стать координационным центром возвращения в Западный Азербайджан

Нахчыван может стать в будущем координационным центром возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал журналистам председатель общины Амасийского района Общины Западного Азербайджана, академик Абель Магеррамов в рамках конференции "Западный Азербайджан: история, культура и большое возвращение", проходящей в Нахчыване.

Он отметил, что сегодня уже во всех регионах Азербайджана проводятся общественно-политические мероприятия, связанные с концепцией возвращения в Западный Азербайджан: "Наш народ поддерживает идею президента о возвращении в Западный Азербайджан, и этот вопрос уже стал национальным, частью государственной идеологии. Идея, поддерживаемая народом, обязательно должна быть реализована".

По его словам, проведение в последнее время в Нахчыванской АР подобных мероприятий имеет особое значение: "Этот регион исторически был тесно связан с Иреваном. Мы считаем, что координационным центром процесса возвращения в Западный Азербайджан в будущем может стать Нахчыванская АР. Потому как именно Нахчыван является ближайшим местом к Западному Азербайджану, Иревану, Гёйче и другим регионам".