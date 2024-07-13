Абдуллаев: Все еще остаются открытые вопросы в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений

Все еще остаются несколько открытых вопросов в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Все еще остаются несколько открытых вопросов в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева, посвященной 26-й годовщине начала деятельности суда.

Он отметил, что об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня, принимаю делегацию ТЮРКПА:

"Касаясь важного момента, связанного с конституцией Армении, глава нашего государства совершенно справедливо подчеркнул, что пока нынешняя конституция Армении остается неизменной, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно".