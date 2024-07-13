О нас

Абдуллаев: Все еще остаются открытые вопросы в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений

Абдуллаев: Все еще остаются открытые вопросы в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений Все еще остаются несколько открытых вопросов в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Внутренняя политика
13 июля 2024 г. 12:10
Абдуллаев: Все еще остаются открытые вопросы в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений

Все еще остаются несколько открытых вопросов в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархада Абдуллаева, посвященной 26-й годовщине начала деятельности суда.

Он отметил, что об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня, принимаю делегацию ТЮРКПА:

"Касаясь важного момента, связанного с конституцией Армении, глава нашего государства совершенно справедливо подчеркнул, что пока нынешняя конституция Армении остается неизменной, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fərhad Abdullayev: Ermənistan-Azərbaycan prosesi ilə bağlı bir neçə açıq məsələ hələ də qalmaqdadır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 12:40
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
Дюжаррик: Надеемся, что мирный процесс между Баку и Ереваном принесет плоды
10 июля 2024 г. 21:58
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
Президент Ильхам Алиев позвонил Масуду Пезешкиану
9 июля 2024 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi