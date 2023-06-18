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Абдулкадир Уралоглу: От Горадиза до Ордубада будет построена новая 166-километровая железная дорога

Абдулкадир Уралоглу: От Горадиза до Ордубада будет построена новая 166-километровая железная дорога Новая 166-километровая железная дорога будет построена от Горадиза до Ордубада.
Внутренняя политика
18 июня 2023 г. 22:10
Абдулкадир Уралоглу: От Горадиза до Ордубада будет построена новая 166-километровая железная дорога

Новая 166-километровая железная дорога будет построена от Горадиза до Ордубада.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, между Азербайджаном и Россией будут проведены переговоры относительно 43-километрового участка армянской части линии, которая пройдет через Зангезур.

Он также рассказал о железной дороге Карс-Нахчыван, которая обеспечит новое транспортное сообщение между Турцией и Азербайджаном.

"Будет капитально отремонтирована 158-километровая линия от Ордубада до станции Велидаг, расположенной на севере Нахчывана. Кроме того, дорога будет продлена на 14 километров от Велидага до границы с Арменией", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Abdulkadir Uraloğlu: "Horadizdən Ordubada 166 kilometrlik yeni dəmir yolu çəkiləcək"

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