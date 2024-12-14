Аббас Аббасов: Отчет БИГ призван побудить международное сообщество к совместным действиям

Бакинская инициативная группа (БИГ) в этом году представила отчет "Украденное процветание: Как колониализм подавляет экономическую свободу в заморских территориях".

Бакинская инициативная группа (БИГ) в этом году представила отчет "Украденное процветание: Как колониализм подавляет экономическую свободу в заморских территориях".

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

По его словам, в документе дана информация о масштабах вырубки лесов на этих территориях, нанесенному природе ущербе и экономическом регрессе.

"Цель отчета - повысить осведомленность по данному вопросу, дать толчок обсуждениям проблем и побудить международное сообщество к совместным действиям для их решения", - добавил он.