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Аббас Аббасов: Деятельность БИГ привела к положительным сдвигам в Новой Каледонии и Французской Полинезии

Аббас Аббасов: Деятельность БИГ привела к положительным сдвигам в Новой Каледонии и Французской Полинезии Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выразил уверенность, что в ближайшие годы какое-либо из малых островных государств сможет обрести независимость.
Внутренняя политика
14 декабря 2024 г. 12:28
Аббас Аббасов: Деятельность БИГ привела к положительным сдвигам в Новой Каледонии и Французской Полинезии

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выразил уверенность, что в ближайшие годы какое-либо из малых островных государств сможет обрести независимость.

Как сообщает Report, об этом он сказал на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

Он напомнил, что деятельность БИГ по деколонизации привела к положительным сдвигам в Новой Каледонии и Французской Полинезии.

"Помимо этого, многие другие регионы также перешли к активной фазе борьбы с колониализмом. Я уверен, что в ближайшие годы одно из малых островных государств сможет обрести независимость", - добавил он.

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Версия на английском языке Executive director: BIG’s activities led to positive results regarding New Caledonia, French Polynesia
Версия на азербайджанском языке BTQ-nin fəaliyyəti Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası ilə əlaqədar müsbət nəticələrə gətirib çıxarıb

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