Аббас Аббасов: Деятельность БИГ привела к положительным сдвигам в Новой Каледонии и Французской Полинезии

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выразил уверенность, что в ближайшие годы какое-либо из малых островных государств сможет обрести независимость.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выразил уверенность, что в ближайшие годы какое-либо из малых островных государств сможет обрести независимость.

Как сообщает Report, об этом он сказал на презентации отчета организации, приуроченной к 14 декабря - Дню деколонизации.

Он напомнил, что деятельность БИГ по деколонизации привела к положительным сдвигам в Новой Каледонии и Французской Полинезии.

"Помимо этого, многие другие регионы также перешли к активной фазе борьбы с колониализмом. Я уверен, что в ближайшие годы одно из малых островных государств сможет обрести независимость", - добавил он.