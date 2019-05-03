Агиль Аббас: Мне трудно носить портфель внука, как же его нести ребенку?!

"Если так будет продолжаться, школьники будут страдать от искривления позвоночника. Сколько бы мы ни говорили, никакого результата. Портфели школьников настолько тяжелые, что даже отцам их трудно нести. Что это за обязаловка? Мы тоже учились... Книги должны быть легкими. Настолько загружать детей нельзя".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Агиль Аббас.

"Следует подумать. Минобразования должно беречь здоровье детей. Мои внуки идут в школу, а я их портфели нести могу, как же это сделать детям?! Следует решить этот вопрос к новому учебному году", - добавил депутат.

Председатель парламентского комитета науки и образования Иса Габибейли заявил, что на данный момент также проводятся обсуждения по поводу учебной нагрузки.