98-летняя жительница, вернувшаяся в родной город спустя 30 лет: Лачын очень тепло встретил меня

"При упоминании Лачына мое сердце трепещет. Лачин очень тепло встретил меня".

"При упоминании Лачына мое сердце трепещет. Город очень тепло встретил меня".

Как сообщает Report, об этом 98-летняя жительница города Лачын Наргиз Халил гызы Асадова, вернувшаяся в родные края после 30-летней разлуки, рассказала в видеоролике, подготовленном Госкомитетом Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

"Мне 98 лет. Я работала учительницей. Такой среды как в Лачыне - нет больше нигде. В Лачыне есть все", - отметила она.

Уже больше месяца Н.Асадова живет в городе в своем отреставрированном доме. Она испытывает огромную радость и гордость за то, что Лачын стал еще лучше. Очень довольная своей новой жизнью здесь и созданными для бывших вынужденных переселенцев условиями, она выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву.