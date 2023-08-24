98-летняя жительница, вернувшаяся в родной город спустя 30 лет: Лачын очень тепло встретил меня 

"При упоминании Лачына мое сердце трепещет. Город очень тепло встретил меня".
Как сообщает Report, об этом 98-летняя жительница города Лачын Наргиз Халил гызы Асадова, вернувшаяся в родные края после 30-летней разлуки, рассказала в видеоролике, подготовленном Госкомитетом Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
"Мне 98 лет. Я работала учительницей. Такой среды как в Лачыне - нет больше нигде. В Лачыне есть все", - отметила она.
Уже больше месяца Н.Асадова живет в городе в своем отреставрированном доме. Она испытывает огромную радость и гордость за то, что Лачын стал еще лучше. Очень довольная своей новой жизнью здесь и созданными для бывших вынужденных переселенцев условиями, она выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву.