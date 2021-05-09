95-летний ветеран войны: С легкостью вожу автомобиль

Корреспондент Report побывал в доме и побеседовал с 95-летним ветераном Второй мировой войны Гейдаром Алиевым

В годы Второй мировой войны, азербайджанский народ, проявив мужество и стойкость, героически сражался за защиту земель. В 1941-1945 годах более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт. Одним из участников этой войны был житель села Гаразенджир Джалилабадского района Гейдар Алиев.

Корреспондент муганского бюро Report побывал в доме и побеседовал с 95-летним ветераном Второй мировой войны Гейдаром Алиевым.

В интервью ветеран рассказал, что начал свой боевой путь в феврале 1943 года, участвовал в боях на украинском фронте.

По его словам, в этих боях он обморозил ноги и был вынужден в течение пяти месяцев лечиться в больнице, ему ампутировали семь пальцев на ногах.

Мужчина сказал, что в одном из ожесточенных боев погибли почти все его соратники, однако он с четырьмя боевыми друзьями сумел выжить. Однако его посчитали умершим и прислали семье "похоронку".

В мае 1944 года в возрасте 19 лет Г.Алиев вернулся на родину и спустя всего год создал семью. Г.Алиев говорит, что счастливо живет с супругой, которая всего на три года младше него. Их брак длится уже 75 лет.

Боец, с нетерпением ждущий 100-летнего юбилея, также является профессиональным водителем. Несмотря на отсутствие семи пальцев на ногах, автомобиль, по его словам, он водит с легкостью. Ветеран считает себя самым взрослым профессиональным водителем Азербайджана.

Алиев Гейдар Мамедали оглу родился в 1925 году в селе Сабирабад Джалилабадского района. Сейчас он проживает в селе Гаразенджир. У ветерана 7 сыновей, 1 дочь, 51 внук, 35 правнуков и 7 праправнуков.