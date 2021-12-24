91,2% граждан Азербайджана полностью доверяют президенту - ОПРОС

Центр социальных исследований обнародовал результаты опроса общественного мнения, проведенного в связи с деятельностью Президента Ильхама Алиева.

Центр социальных исследований обнародовал результаты опроса общественного мнения, проведенного в связи с деятельностью Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, граждане оценили общественно-политическую деятельность президента во второй половине нынешнего года.

91,2% опрошенных граждан заявили, что полностью доверяют президенту, а 6,9% - преимущественно.

Значительная часть респондентов считает, что Шушинская декларация поднимет отношения между Азербайджаном и Турцией до уровня военного союзничества (60,4%), выведет двустороннее сотрудничество в военной, оборонной областях и в сфере безопасности на новый уровень (61,6%), послужит примером в контексте интересов тюркского мира и турецкой солидарности (50,6%).

Респонденты выразили уверенность в том, что с началом функционирования Зангезурского транспортного коридора связи Азербайджана со своим эксклавом - Нахчываном и братской страной Турцией усилятся (74%), послужат укреплению единства в тюркском мире (54,7%), обеспечат доступ Нахчывана к транспортным коридорам Восток-Запад, Север-Юг (53,5%), обеспечат Турции и Азербайджану прямой выход в тюркский мир (34,8%).

Респонденты сочли открытие Физулинского международного аэропорта, планирование строительства аэропортов в Зангилане и Лачине положительным явлением в контексте развития туристического сектора Азербайджана (75,9%), вклада в экономическое развитие региона (57,3%), более скорых поездок в Карабах (52,7%) и поддержки занятости (25,5%).

Согласно результатам опроса, президент, как архитектор победы, своими интенсивными выступлениями на глобальных платформах успешно продвигает нашу историю победы на международном уровне (93,6%), стимулирует гражданское участие и общенациональную солидарность в историзации Победы (85,7%), обеспечивает превосходство Азербайджана в информационной политике и открывает новые возможности для деятельности в этом направлении (85,7%), усиливает противодействие попыткам и внешним воздействиям, противоречащим нашим национальным интересам (81,9%).