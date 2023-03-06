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9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды пройдет в Казахстане

9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды пройдет в Казахстане 9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды, природным ресурсам и охране здоровья состоится в Казахстане.
Внутренняя политика
6 марта 2023 г. 12:59
9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды пройдет в Казахстане

9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды, природным ресурсам и охране здоровья состоится в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом во время восьмого заседания комиссии в Баку заявил член азербайджанской делегации в ТюркПА, председатель комиссии Ахлиман Амирасланов.

По его словам, разработка модельного законопроекта об ограничении употребления табачных изделий стоит на повестке дня: "Это один из самых актуальных вопросов нашего времени. На мой взгляд, было бы целесообразно разработать модельный закон по данному вопросу".

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının 9-cu iclası Qazaxıstanda keçiriləcək

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