9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды пройдет в Казахстане

9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды, природным ресурсам и охране здоровья состоится в Казахстане.

9-е заседание комиссии ТюркПА по защите окружающей среды, природным ресурсам и охране здоровья состоится в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом во время восьмого заседания комиссии в Баку заявил член азербайджанской делегации в ТюркПА, председатель комиссии Ахлиман Амирасланов.

По его словам, разработка модельного законопроекта об ограничении употребления табачных изделий стоит на повестке дня: "Это один из самых актуальных вопросов нашего времени. На мой взгляд, было бы целесообразно разработать модельный закон по данному вопросу".