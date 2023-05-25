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83,6% респондентов в Азербайджане считают наиболее близкими для себя тюркские государства - ОПРОС

83,6% респондентов в Азербайджане считают наиболее близкими для себя тюркские государства - ОПРОС Абсолютное большинство респондентов в Азербайджане, то есть 83,6%, считают тюркские государства близкими себе. Как сообщает Report,опрос общественного мнения был проведен Центром социальных исследований. Респонденты во всех возрастных группах оце
Внутренняя политика
25 мая 2023 г. 15:10
83,6% респондентов в Азербайджане считают наиболее близкими для себя тюркские государства - ОПРОС

Абсолютное большинство респондентов в Азербайджане, то есть 83,6%, считают тюркские государства близкими себе.

Как сообщает Report, опрос общественного мнения был проведен Центром социальных исследований.

Респонденты во всех возрастных группах оценивают тюркские страны как близкие азербайджанскому обществу.
Анализ результатов опроса в гендерном аспекте показал, что мужчины и женщины в равной степени разделяют упомянутую позицию. В ходе опроса 12% участников отметили, что чувствуют близость к исламским странам, а 8,6% - к странам бывшего СССР.

6,5% респондентов при ответе на этот вопрос выбрали "ближнее зарубежье" и 2,1% - "западные страны". 1,8% сказали, что не чувствуют близости ни с одной страной, 1,6% затруднились выразить свое мнение по данному вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda respondentlərin 83,6%-i türk dövlətlərini özlərinə yaxın hesab edirlər - SORĞU

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