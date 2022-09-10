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81-летняя жительница Агалы: Последние годы своей жизни я проведу в родном селе

81-летняя жительница Агалы: Последние годы своей жизни я проведу в родном селе "Я очень рада, что вернулась в Агалы. Последние годы своей жизни я проведу в родном селе".
Внутренняя политика
10 сентября 2022 г. 16:55
81-летняя жительница Агалы: Последние годы своей жизни я проведу в родном селе

"Я очень рада, что вернулась в Агалы. Последние годы своей жизни я проведу в родном селе".

Об этом карабахскому бюро Report сказала 81-летняя Ганфила Гайтаранова, которая переехала в село Агалы Зангиланского района 10 сентября.

Женщина не скрывает радости от того, что находится на родной земле: "Сегодня я самый счастливый человек на свете. Свои последние годы я проведу на земле моих предков. Это счастье для меня и тысяч таких же людей моего возраста. Преклоняюсь перед светлой памятью наших шехидов, которые отдали свои жизни во имя освобождения наших земель. Они подарили нам радость победы".

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Версия на азербайджанском языке Ağalının 81 yaşlı sakini: "Ömrümün son günlərini öz doğma yurdumda yaşayacağam"

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