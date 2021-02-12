8 217 гектаров незаконно проданных муниципалитетами земель возвращены

В результате административных мер, осуществляемых в отношении деятельности муниципалитетов, Министерством юстиции были поданы предложения муниципалитетам или иски в суды в связи с отменой муниципальных актов о незаконном выделении 10 тысяч 478 гектаров зе

В результате административных мер, осуществляемых в отношении деятельности муниципалитетов, Министерством юстиции были поданы предложения муниципалитетам или иски в суды в связи с отменой муниципальных актов о незаконном выделении 10 тысяч 478 гектаров земельных участков.

Как сообщает Report, об этом говорится в документе ”О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

В документе отмечается, что в результате были отменены незаконные решения о предоставлении в пользование 396 гектаров земельных участков. В целом же обеспечено возвращение в муниципальное владение или собственность 8 тысяч 217 га земельных участков. Споры, связанные с земельным участком площадью 2 тыс. 261 га, находятся в судопроизводстве.