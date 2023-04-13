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76% граждан Азербайджана чувствуют себя в общественных местах в полной безопасности

76% граждан Азербайджана чувствуют себя в общественных местах в полной безопасности Центр социальных исследований провел опрос среди граждан Азербайджана, касающийся вопросов личной безопасности.
Внутренняя политика
13 апреля 2023 г. 14:41
76% граждан Азербайджана чувствуют себя в общественных местах в полной безопасности

Центр социальных исследований провел опрос среди граждан Азербайджана, касающийся вопросов личной безопасности.

Как сообщает Report, 76% опрошенных граждан заявили, что чувствуют себя в полной безопасности в общественных местах, а 17,7% - в относительной безопасности.

3,7% респондентов заявили, что чувствуют себя в относительной опасности в общественных местах, а 2,1% - в полной опасности. 0,5% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Отметим, что опрос проводился с 1-го по 6-ое апреля. В нем приняли участие 384 респондента старше 18 лет. При проведении опроса были соблюдены принципы добровольного участия и анонимности.

Опрос проводился в форме телефонного интервью и охватил 12 экономических районов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarının 76%-i özünü ictimai yerlərdə tam təhlükəsiz hiss edir - SORĞU

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