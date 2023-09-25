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В Азербайджане за подписание мирного договора с Арменией выступают 76,4% респондентов

В Азербайджане за подписание мирного договора с Арменией выступают 76,4% респондентов 76,4% респондентов в Азербайджане выступают за подписание мирного договора с Арменией. Как сообщает Report, это выяснилось в результате опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований. 22,8% респондентов заявили, что не
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 17:32
В Азербайджане за подписание мирного договора с Арменией выступают 76,4% респондентов

В Азербайджане за подписание мирного договора с Арменией выступают 76,4% респондентов.

Как сообщает Report, об этом стало известно в результате опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований.

22,8% респондентов заявили, что не поддерживают мирный договор. 0,8% затруднились высказать мнение на этот счет.

В гендерном аспекте существенных различий в отношении к мирному соглашению нет. 79,3% мужчин и 73,6% женщин высказались за подписание мирного соглашения.

Подписание мирного договора поддержали более 70% респондентов из возрастных групп 26-35 и 46-55 лет, а 87,0% и 94,3% респондентов - из возрастных групп 56-65 и старше 65 лет соответственно.

За подписание мирного договора между двумя странами высказались 77,4% респондентов со средним образованием и 78,0% респондентов с высшим образованием.

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Версия на английском языке Over 3/4 of respondents in Azerbaijan in favor of signing peace treaty with Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda respondentlərin 76,4%-i Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyir

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