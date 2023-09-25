В Азербайджане за подписание мирного договора с Арменией выступают 76,4% респондентов

76,4% респондентов в Азербайджане выступают за подписание мирного договора с Арменией. Как сообщает Report, это выяснилось в результате опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований. 22,8% респондентов заявили, что не

В Азербайджане за подписание мирного договора с Арменией выступают 76,4% респондентов.



Как сообщает Report, об этом стало известно в результате опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных исследований.



22,8% респондентов заявили, что не поддерживают мирный договор. 0,8% затруднились высказать мнение на этот счет.



В гендерном аспекте существенных различий в отношении к мирному соглашению нет. 79,3% мужчин и 73,6% женщин высказались за подписание мирного соглашения.



Подписание мирного договора поддержали более 70% респондентов из возрастных групп 26-35 и 46-55 лет, а 87,0% и 94,3% респондентов - из возрастных групп 56-65 и старше 65 лет соответственно.



За подписание мирного договора между двумя странами высказались 77,4% респондентов со средним образованием и 78,0% респондентов с высшим образованием.