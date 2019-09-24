73,30% граждан Азербайджана полностью довольны деятельностью президента - ОПРОС

Центр социальных исследований (ЦСИ) объявил результаты опроса, связанного с деятельностью президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, участникам опроса был задан вопрос "В какой степени вы согласны с мнением, что в своей деятельности президент страны учитывает интересы, потребности и мнения граждан?".

Согласно результатам опроса, 73,30% респондентов заявили, что полностью согласны с этим мнением, 20,30% выразили в основном согласие, 3% - выразили несогласие, а 3,4% выразили полное несогласие.