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73,30% граждан Азербайджана полностью довольны деятельностью президента - ОПРОС

73,30% граждан Азербайджана весьма довольны деятельностью президента

Центр социальных исследований (ЦСИ) объявил результаты опроса, связанного с деятельностью президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, участникам опроса был задан вопрос "В какой степени вы согласны с мнением, что в своей деятельности президент страны учитывает интересы, потребности и мнения граждан?". 

Согласно результатам опроса, 73,30% респондентов заявили, что полностью согласны с этим мнением, 20,30% выразили в основном согласие, 3% - выразили несогласие, а 3,4% выразили полное несогласие. 

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