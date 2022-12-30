62,3% респондентов считают 2022 год успешным для Азербайджана

Центр социальных исследований провел опрос среди населения с целью изучения общественного мнения касательно итогов 2022 года.

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос среди населения с целью изучения общественного мнения касательно итогов 2022 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦСИ.

Согласно результатам опроса, значительная часть респондентов, а именно 71,1%, отметили, что итоги 2022 года в военном направлении были наиболее значимыми.

Анализ результатов опроса показывает, что данной позиции в основном придерживаются респонденты возрастной группы 18-24 лет нежели представители возрастной группы 45-54 лет.

По данным, 62,3% респондентов считают 2022 год успешным для Азербайджана в политико-дипломатической плоскости. Всего лишь 34,8% респондентов отметили, что считают 2022 год успешным для экономики.

Успехи в культурной сфере отметили 29,4% активных участников опроса. Более молодые респонденты разделяли эту позицию чаще, чем респонденты старшего возраста.

Показатель тех, кто считает 2022 год успешным по социальному направлению, составил 25,9%. Респонденты, относящиеся к возрастной группе 18-24 лет, считают 2022 год успешным в социальном плане, чем респонденты, относящиеся к возрастной группе 55-64 лет.

Еще 10,1% опрошенных считают 2022 год более успешным по ряду других направлений, 4,1% затруднились высказать свое мнение по этому поводу.