60,54% избирателей проголосовали на выборах президента Азербайджана по состоянию на 15:00

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 15:00 составила 60,54%.

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 15:00 составила 60,54%.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий информационного центра секретариата Центроизбиркома (ЦИК) Фарид Оруджев.

Он отметил, что до 15:00 проголосовали 3 922 187 избирателей. Соответственно, явка избирателей на выборах составила 60,54%.

По его словам, данные представили 6 515 избирательных участков.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.